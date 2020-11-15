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أخبار العالم

حملة بايدن تكشف نتيجة إعادة فرز الأصوات في جورجيا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:11 م
الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب الجديد جو بايدن
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قسم الخارجي
أعلنت حملة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن عملية إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا لم تقدم أي دليل على وجود مخالفات واسعة النطاق.


وقالت حملة بايدن إن عملية إعادة فرز أصوات الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا لم تغير إجمالي عدد الأصوات على نحو يذكر تقريبا.


من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر إن السبب الوحيد لفوز بايدن بالانتخابات هو أنه تم وقوع "تزوير" لصالح المرشح الديمقراطي وسرقة الأصوات منه. 


وأكد ترامب أن بايدن انتصر فقط في عيون الإعلام "الكاذب"، على حد وصفه، رافضا التنازل عن نتائج الانتخابات.


وفي وقت سابق قال ترامب إن "قرار الموافقة الموقع من سكرتير ولاية جورجيا وتصديق الحاكم بريان كيمب بإلحاح من ستايسي أبرامز جعل من المستحيل التحقق ومراجعة التوقيعات على بطاقات الاقتراع".


وتابع "لقد كانوا على علم بأن هناك خداعا. يجب كشف التوقيعات الحقيقية"، مضيفا "ما الذي يحاولون إخفاءه؟ إنهم يعلمون وكذلك الجميع.. اكشفوا الجريمة".


وذكرت تقارير إعلامية أن ترامب سيعلن عن خطته للترشح إلى البيت الأبيض عام 2024، إذا تم الإعلان رسميا عن فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
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