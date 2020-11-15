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بنك أبو ظبي التجاري: استقرار الاقتصاد سبب رئيسي لدخولنا السوق المصرية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:11 م
السيسي
السيسي
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عادل نصار
كشف إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري - مصر، أن البنك لديه بعض الخدمات المصرفية الرقمية التي سيتم طرحها في السوق المصري لأول مرة، لا سيما أن البنك يتصدر بنوك الخليج في الخدمات المصرفية الرقمية.

وأوضح "السويركي"، خلال لقائه في برنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البنك يسعى لتقديم منتجات مصرفية جديدة، تتماشى مع احتياجات العميل المصري، مشيرًا إلى أن المنتجات المصرفية الرقمية تحظى بأولوية لدى البنك بين ما يُقدم للعميل من منتجات متنوعة، كما أن البنك لديه فروع في جميع المحافظات.

وأكد السويركي، أن البنك يبذل قصارى جهده لتطوير ودعم وتنمية العنصر البشري، وذلك من خلال برامج تدريب الموظفين التي لم تتوقف خلال أزمة كورونا، وتم الاعتماد على وسائل التواصل الافتراضي لاستمرار البرامج التدريبية.

وعن مشاركة البنك في دعم وتمويل المشروعات القومية، قال السويركي، إن أبو ظبي التجاري يشارك في تمويل العديد من المشروعات التي تحظى باستدامة اقتصادية، مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي المصري، كان من أهم العوامل التي دفعت البنك للتوسع في السوق المصرية.
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