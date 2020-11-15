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رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر المواطنين: الأعداد هتزيد والنزول للضرورة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:16 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الحل الوحيد للحماية من الإصابة بفيروس كورونا هو الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة، معقبا: "ممكن الشخص اللي بنتعامل معاه يكون حامل للفيروس بكمية قليلة ويمكن يكون مهمل ويعدي الجميع".

وأضاف "حسني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون أي"، يجب على المواطنين طلب النصيحة الطبية عند حدوث أي عرض والبعد عن التزاحم لكي يحمي المواطنين أنفسهم وبلدهم من العدوى، معقبا: النزول للضرورة غير كدة مننزلش".

وأكمل: الأعداد هتزيد ولكنها لن تصل إلى نسبة الأعداد في أبريل الماضي، معقبا: حتى الآن لا يوجد علاج شافي لكورونا، ولكننا قمنا بإضافة بعض الأجهزة الحديثة والأدوية في بروتوكول العلاج وذلك بعدما أثبتت فاعليتها، مشددا على أن بروتوكول العلاج الجديد والأجهزة متوفرة في كل الأماكن.

وأوضح، الفيروس لم تقل شراسته مازال بنفس القوة والشدة منذ يومه الأول، متابع 80% من الإصابات حالات بسيطة و15% حالات متوسطة وشديدة و5% شديدة الخطورة.

وتابع: بالرغم من عدم الالتزام التام بالإجراءات الوقائية في مصر إلا أن عدد الإصابات والوفيات منخفض مقارنة بالدول الأخرى، وهذا قد يدل على مناعة المصريين والمناعة المكتسبة نتيجة إصابته بالفيروس ولكن بدرجات بسيطة.

وشدد على أن أعراض فيروس كورونا لم تختلف تماما منذ وجوده على وجه الأرض، معقبا: أدوية السيولة لا تأخذ لكل مصابى كورونا, ويجب استشارة الطبيب المعالج حيال هذا الدواء.

وفيما يخص اللقاحات، أوضح أن لقاح فايزر يعتمد على الأجسام المضادة من فيروس كورونا، و90% من الحاصلين عليه أصبح لديهم أجسام مضادة، مشيرا إلى أن مصر تعاقدت على نسبة كبيرة من اللقاح ولكنه سيكون للفئات الأكثر أولوية.

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