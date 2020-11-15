الباز يكشف 6 مشاهد توضح قوة وسيطرة مصر في الداخل والخارج.. فيديو

كشف الإعلامي محمد الباز 6 مشاهد من خريطة قوة وسيطرة مصر في الداخل والخارج.





واضاف الباز خلال برنامجة اخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن المشهد الأول يتمثل في المناورة البحرية التي قامت بها القوات المصرية مع الروسية والمشهد الثاني مناورة الدفاع الجوي بين مصر والسودان.





واوضح محمد الباز ، أن المناورات العسكرية تعكس قوة الدولة المصرية وجيشها المستعد للدفاع عنها في أي لحظة.





وتابع : أن المشهد الثالث يتمثل في رعاية مصر المحادثات والمفاوضات بين شرق ليبيا وغربها والمشهد الرابع ما تقوم بين الدولة المصرية في أزمة قبرص واليونان مع تركيا.





واستكمل : المشهد الخامس يؤكد قوة مصر التي تتمثل في الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري إلى الكويت و هناك محاولات للإيقاع بين مصر والكويت وما قام به وزير الخارجة تأكيد على العلاقات المصرية الكويتية.





وأشار الي ان المشهد السادس يتمثل في زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للمشروعات القومية، ومتابعتها بشكل جيد، بالإضافة إلى حرص الرئيس على إتمام مشروعات العاصمة الإدارية، والتي توفر آلاف فرص العمل للمواطنين.