الباز يكشف 6 مشاهد توضح قوة وسيطرة مصر في الداخل والخارج.. فيديو

كشف الإعلامي محمد الباز 6 مشاهد من خريطة قوة وسيطرة مصر في الداخل والخارج.
واضاف الباز خلال برنامجة اخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن المشهد الأول يتمثل في المناورة البحرية التي قامت بها القوات المصرية مع الروسية والمشهد الثاني مناورة الدفاع الجوي بين مصر والسودان.
واوضح محمد الباز ، أن المناورات العسكرية تعكس قوة الدولة المصرية وجيشها المستعد للدفاع عنها في أي لحظة.
وتابع : أن المشهد الثالث يتمثل في رعاية مصر المحادثات والمفاوضات بين شرق ليبيا وغربها والمشهد الرابع ما تقوم بين الدولة المصرية في أزمة قبرص واليونان مع تركيا.
واستكمل : المشهد الخامس يؤكد قوة مصر التي تتمثل في الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري إلى الكويت و هناك محاولات للإيقاع بين مصر والكويت وما قام به وزير الخارجة تأكيد على العلاقات المصرية الكويتية.
وأشار الي ان المشهد السادس يتمثل في زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للمشروعات القومية، ومتابعتها بشكل جيد، بالإضافة إلى حرص الرئيس على إتمام مشروعات العاصمة الإدارية، والتي توفر آلاف فرص العمل للمواطنين.