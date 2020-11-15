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السويركي: تحقيق مستوى غير مسبوق من احتياطي النقد الأجنبي أحد ثمار الإصلاح الاقتصادي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:22 م
السيسي
السيسي
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عادل نصار
قال إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري - مصر، إن الدولة المصرية أصبح لها ثقل اقتصادي دولي كبير؛ خاصة أنها عندما تطلب قرضا من صندوق البنك الدولي أو تلجأ إلى السوق الخارجي للتمويل يحدث ما يُسمى اكتتاب بزيادة لكل طلبات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الجنيه المصري الأفضل بين عملات الأسواق الناشئة رغم أزمة فيروس كورونا.  


وأضاف "السويركي"، خلال لقائه في برنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن مصر عندما تطرح سندات بـ 5 مليارات جنيه يأتي لها طلبات واستثمارات بـ 20 مليار جنيه؛ خاصة مع وضع شروط جيدة جدًا؛ وذلك لأن التصنيف المصري جيد للغاية مثل أسعار الفائدة مناسبة ومدة التمويل طويلة وكثير من المميزات، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق مستوى غير مسبوق من النقد الأجنبي كأحد ثمار الإصلاح الاقتصادي.


وتابع: "مبادرات البنك المركزي أحدثت انتعاشة للسوق المصري وأعطت قبلة الحياة لكثير من القطاعات الكبيرة داخل السوق المصري"، مشيرًا إلى أنه مع مرور العالم بجائحة كورونا وغلق الكثير من الاقتصاديات العديدة كان لا بد من وجود محفزات للاقتصاد المصري بشكل عام ومنها المبادرات التي طرحها البنك المركزي المصري.
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