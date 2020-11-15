برلماني: ما فعلته الدولة سياحيا إنجاز لن يتكرر

أكد النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن الدولة حققت إنجازات مبهرة في الفترة الماضية فيما يخص المجال السياحي، قائلًا "ما فعلته الدولة سياحيا وفي مجال الاكتشافات الأثرية إنجازا لن يتكرر".





وأوضح "عبده"، في تصريح لـ" صدى البلد"، أن الدولة أصبحت تلقى اهتماما كبيرًا بمجال السياحة خلال الفترة الأخيرة خاصة في تلك الفترة التى يقل بها النشاط السياحى وإقبال السائحين على العديد من المناطق، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا المستجد كان سببا رئيسيا في تأخر النشاط السياحى خلال الفترة السابقة.





وأكد عضو لجنة السياحة، أن الاكتشافات الأثرية الجديدة تساعد في جذب المزيد من السائحين الذى يتمتعون بمشاهدة تلك الاكتشافات العظيمة التي تدل على مجد مصر وحضارتها القوية على مى العصور، منوهًا إلى أن عملية التنقيب عن الآثار مازالت مستمرة وأن الدولة تجرى تلك العملية بشكل مستمر لخروج ثروات مصر للنور.





يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تفقد صباح اليوم المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، بحي مصر القديمة، والمُقام على مساحة 135 ألف م2؛ للوقوف على آخر مستجدات الأعمال استعدادًا لاستقبال موكب المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، اضافة الى تفقد الأعمال التي تجري حاليا على قدم وساق لتجهيز قاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات تمهيدا لافتتاحهما قريبا.