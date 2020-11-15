برلماني: الاكتشافات الأثرية انعكاس لاهتمام الدولة بالسياحة

أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بدور الدولة في سرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف القومى للحضارة للمصرية بمنطقة الفسطاط بحى مصر القديمة، مشيرًا إلى أن الدولة تلقى اهتماما كبيرًا بملف السياحة خلال الآونة الأخيرة.





وأضاف "محمد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة تسعى لفتح المزيد من الآفاق في المجال السياحى وذلك من خلال فتح المزيد من المتاحف السياحية، علاوًة على الاكتشافات الأثرية التي تكشف عنها الدولة بصفة مستمرة.





وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن الاكتشافات الأثرية الجديدة تساعد في فتح المزيد من المتاحف السياحية التى يسعد بزيارتها السياح من كافة دول العالم، مؤكدًا على أن مصر تحمل تاريخيًا فرعونيًا لا يوجد له مثيل على مر العصور وذلك على حد وصفه.









يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تفقد صباح اليوم المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، بحي مصر القديمة، والمُقام على مساحة 135 ألف م2؛ للوقوف على آخر مستجدات الأعمال استعدادًا لاستقبال موكب المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، اضافة الى تفقد الاعمال التي تجري حاليا على قدم وساق لتجهيز قاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات تمهيدا لافتتاحهما قريبا.