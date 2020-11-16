مختار نوح يوضح من المتحكم في الجماعات الإرهابية في الدول الآن | شاهد

قال الدكتور مختار نوح الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن من يتحكم في الجماعات الإرهابية في الدول هو من ينفق عليهم سواء قطر او تركيا، مشيرا إلى أن كل من ينفق على هذه الجماعات هم المتحكمون فيهم الآن.





وأضاف «نوح» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أن بعض الدول الأوروبية احتضنت الإرهاب في فترة معينة، موضحا أن ماكرون وأردوغان كانوا شركاء على تشع الفكر السياسي الديني، والآن تحول إلى مرتزقة.





وأشار الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إلى أن قيادات جماعة الاخوان والحركة السلفية في مصر والسعودية كانا يتحكمان في هذه الجماعات في بداية السبعينات، مؤكدا أن الولايات المتحدة الامريكية لها دور كبير تنوع الفكر السياسي الديني .



