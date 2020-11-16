للطلاب الوافدين باداب القاهرة... اعرف على موعد امتحان تحديد المستوى فى اللغة العربية

اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن انعقاد امتحان تحديد المستوى للطلاب الوافدين ، فى مقرر اللغة العربية وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٧ من نوفمبر الساعة الواحدة ظهرا .
وكان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.
وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، ويكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.
وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.