للطلاب الوافدين باداب القاهرة... اعرف على موعد امتحان تحديد المستوى فى اللغة العربية





‫وكان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.‬ ‫





‏‫‎وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، ويكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.‬ ‫





‫وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.‬

اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن انعقاد امتحان تحديد المستوى للطلاب الوافدين ، فى مقرر اللغة العربية وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٧ من نوفمبر الساعة الواحدة ظهرا .