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تعليم

للطلاب الوافدين باداب القاهرة... اعرف على موعد امتحان تحديد المستوى فى اللغة العربية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن انعقاد امتحان تحديد المستوى للطلاب الوافدين ، فى مقرر اللغة العربية وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٧ من نوفمبر الساعة الواحدة ظهرا . 

‫وكان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.‬

‏‫‎وذلك لجعل  50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، ويكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.‬

‫وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.‬
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