سعر الدولار اليوم الاثنين 16-11-2020

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الاثنين 15.57جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين فى بنوك (مصر، البركة ، الاهلى ،المصرى الخليجى ، مصرف ابوظبى الاسلامى )نحو 15.60 جنيه للشراء و 15.70جنيه للبيع.
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بلغ الدولار فى بنوك ( مصر ايران للتنمية ، التجارى الدولى CIB، العقارى المصرى العربى ، فيصل الاسلامى ، الاسكندرية ، المصرف المتحد،عودة، العربى الافريقى الدولى، بلوم ،الأهلى الكويتى بيريوس،قناة السويس،المصرى للتنمية الصادرات، التعمير و الاسكان ،الكويت الوطنى NBK،كريدى اجريكول ، المشرق ) نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين فى بنوك (المصرف العربى الدولى،ابوظبى الاول FAB ) نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الاثنين 15.57جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين فى بنوك (مصر، البركة ، الاهلى ،المصرى الخليجى ، مصرف ابوظبى الاسلامى )نحو 15.60 جنيه للشراء و 15.70جنيه للبيع.
أقرأ ايضا ..خبير: مشروع قانون التأمين الموحد يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي في القطاع
بلغ الدولار فى بنوك ( مصر ايران للتنمية ، التجارى الدولى CIB، العقارى المصرى العربى ، فيصل الاسلامى ، الاسكندرية ، المصرف المتحد،عودة، العربى الافريقى الدولى، بلوم ،الأهلى الكويتى بيريوس،قناة السويس،المصرى للتنمية الصادرات، التعمير و الاسكان ،الكويت الوطنى NBK،كريدى اجريكول ، المشرق ) نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين فى بنوك (المصرف العربى الدولى،ابوظبى الاول FAB ) نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار فى بنك اتش اس بى سى HSBC نحو 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع .