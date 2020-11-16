كيف دعم التحول الرقمي المناخ الاستثماري في مواجهة كورونا؟.. تفاصيل

قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تداعيات فيروس كورونا المستجد فرضت العديد من التحديات أمام إدارة عجلة الاقتصاد بالصورة النمطية المعتادة، مما تطلب الإسراع بوتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي الذي توجه إليه الاقتصاد المصري بالفعل في مختلف القطاعات.





وكان ذلك في إطار التحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات للدولة في منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة، كأحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي استهدفت تحويل مصر إلى محور رقمي عالمى.





وأضاف "السيد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر بذلت مجهودًا ملموسًا لتطوير البنية المعلوماتية وتوطين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء مجتمع المعرفة الرقمي على العديد من الأصعدة.









وأكد أن وجود بنية معلوماتية جيدة يدعم المناخ الاستثمارى ويحسن بيئة ممارسة الأعمال فى مواجهة فيروس كورونا، حيث لعبت الحكومة دورًا محفزًا وداعمًا للقطاع الخاص الذي يعد شريكًا أساسيًا في استراتيجيات الذكاء الاصطناعى بجميع تجارب الدول المتطورة.





فمن الناحية التشريعية، أشار "السيد"، إلى أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 استحدث العديد من الحوافز للمناطق التكنولوجية، للتسهيل على المستثمرين، ونص على تمتع الاستثمار في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم التكنولوجي بمميزات خاصة؛ حيث أعفي الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية من الضرائب والرسوم الجمركية، الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستثمار في هذه المجالات الواعدة التي عولت عليها كثيرا الخطط والاستراتيجيات التنموية في رفع معدلات النمو الاقتصادي.





ونوه "بموافقة مجلس النواب على قانون جديد للجمارك، مستحدثًا عددًا من المواد التي تسهم في تعميق التحول الرقمي عبر إجازة تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا، وتقنين مسألة الحفظ الرقمى للبيانات والمستندات الجمركية، مع اخضاع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية للقواعد والشروط والأحكام الواردة بالمشروع حال إصداره ولائحته التنفيذية، وذلك اتساقًا مع اتفاقية تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية (كيوتو)".





وأوضح السيد، أن دور وزارة الاتصالات بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكترونى، تتضمن إضافة خدمتى الختم الإلكترونى والبصمة الزمنية إلى اللائحة، مما يتواكب مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال، ويسهم في دفع عمليات التحول الرقمى، ورفع كفاءة العمل الإداري والارتقاء بالخدمات الحكومية، وكذلك توسيع أنشطة الشركات العاملة بهذا المجال خلال الفترة المقبلة كما تضمنت التعديلات إضافة بعض التعريفات وعدد من المصطلحات المستخدمة فى هذا المجال وفقا للمعايير المتبعة عالميًا.





وقال أن الدولة عملت على سلسلة من الاصلاحات الاجرائية فقد تم تفعيل إجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات وفقا لما نص عليه قانون الاستثمار، حيث قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارات العدل والاتصالات والمالية بتفعيل تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات، لتسهيل الإجراءات بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص و تبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات الاستثمارية ،بالإضافة الى ميكنة كافة معايير التقييم والمفاضلة للفرص الاستثمارية الصناعية بدون تدخل بشري، وإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة، وإطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكتروني للأراضي.





ونوه مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الى أنه تم العمل على تبسيط إجراءات الاستثمار وتم ميكنة وتطوير 21 خدمة بقطاع خدمات الاستثمار، وتفعيل الربط الإلكتروني لنحو 16 جهة، منها مصلحة الشهر العقاري، ومصلحة الضرائب، والهيئة العامة للرقابة المالية.





وأكد أن قطاع الإنتاج الزراعي يعد من أهم القطاعات الإنتاجية التي حرصت الحكومة على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة بها من خلال العمل على رقمنة الخدمات الزراعية ووضعها على بوابة مصر الرقمية، مع التوسع في الخدمات الزراعية التي تحتاج الى ميكنة، وتطوير الإرشاد الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال التليفون المحمول (موبايل ابلكيشن) لمساعدة الفلاحين في المعاملات الزراعية ومكافحة الآفات والحشرات، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الحصر الإلكتروني الدقيق للأنشطة الزراعية والحيوانية. ومن أهم الانجازات في هذا السياق تطبيق منظومة كارت الفلاح التى تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة، مما يساهم فى إتاحة صرف مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومواد بترولية ومبيدات وخدمات زراعية وغيرها عن طريق البطاقة الذكية.