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محلل سياسي: توقعات بانتهاج بايدن سياسة أوباما بشأن فلسطين

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
ترامب
ترامب
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عادل نصار
قال أكرم عطا الله، المحلل السياسي، إن هناك فرق بين إدارة الرئيس الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وبين الرئيس المنتخب جو بايدن في التعاطي مع ملفات القضية الفلسطينية، متوقعا أن يعود بايدن إلى سياسة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأكد عطا الله، خلال لقائه قناة الغد، أن هناك مؤشرات على ألا تعيد الإدارة الأمريكية تكرار سيناريو ترامب وما فعله تجاه القضية الفلسطينية، والمضي قدما نحو سياسات مختلفة أو عودة للسياسات القديمة.

وتوقع عطا الله أيضا أن تعيد واشنطن فتح القنصلية في القدس المحتلة، وإعادة المساعدات للسلطة، وإعادة مساعدات الأمم المتحدة، وفتح مكتب ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

ومن المقرر أن يصل الأربعاء المقبل، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى إسرائيل وعلى جدول أعماله زيارة إحدى المستوطنات في الضفة الغربية.

وتسود حالة من الغضب في فلسطين تجاه الزيارة المرتقبة، حيث كشفت تقارير صحفية عن عزم الفلسطينيين تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد الوزير الأمريكي.

وشرعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية في تسريع عمليات البناء الاستيطاني وشرعنة المستوطنات العشوائية في القدس والضفة الغربية لاستغلال الفترة المتبقية لإدارة دونالد ترامب.


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