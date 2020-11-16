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اقتصاد

المالية تعلن إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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محمد يحيى
تنظم وزارة المالية ، اليوم الاثنين مؤتمر صحفيا للإعلان عن إطلاق المرحلة الأولي من منظومة الفاتورة الإلكترونية بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

ومن المقرر مشاركة قيادات من مصلحة الضرائب المصرية وعلي رأسهم رضا عبد القادر القائم بأعمال رئيس المصلحة للاعلان عن تفاصيل تفعيل تلك المنظومة الجديدة.

وبدات الوزارة اعتبارا من أمس الاحد تفعيل المرحلة الأولي من تلك المنظومة ضمن تكليفات القيادة السياسية بالتسير علي الممولين وحماية الإيرادات العامة.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الفاتورة الإلكترونية تُسهم فى إرساء دعائم التكامل بين المنظومة الضريبية، والمجتمع التجاري، على النحو الذى يُساعد فى التيسير على المتعاملين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار.

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أضاف معيط، أن انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتى ضمن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم قوي من القيادة السياسية، موضحًا أنه تم البدء فى تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية على ١٣٤ شركة اعتبارًا من أمش الأحد، بينما تبدأ المرحلة الثانية منتصف فبراير المقبل وتشمل ٣٥٠ شركة، وتنطلق المرحلة الثالثة منتصف مايو ٢٠٢١، وتضم باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.

كان وزير المالية أصدر قرارًا بإلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب.
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