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مستقبل وطن: الدوائر المفتوحة حدثت بالرضا ولم تتكرر في القاهرة والوجه البحري

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:44 م
حسام الخولي، نائب
حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن
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إسراء صبري
قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب فاز بـ148 مقعدا من أصل 300 مقد بأقل من 50% من إجمالي المقاعد، مبديا تحفظه عما يقال عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن استحواذ الحزب على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف الخولي خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون أي": "الانتخابات مثل الامتحانات التي يخوضها الطلاب، فالطالب المستحوذ يحصل على نسبة نجاح قدرها 98% مثلا و105%، ونحن حصلنا على نصف مقاعد القوائم في مجلس النواب تقريبا وسيبنا 50% للأحزاب الأخرى، لأننا الأكثر تنظيما، ومبسوط للأحزاب الأخرى". 

وتابع: "المرحلة الأولى شهدت التصويت على 142 مقعد بعد تأجيل مقعد، وفي الإعادة نحن سننافس على 85 مقعدا بما يمثل 38% من المقاعد، وحسمنا 25 مقعدا، وفي المرحلة الثانية فنحن سننافس على 34% من المقاعد في الإعادة".

واكمل الحزب اشترك مع 12 حزبا والتنسيقية في تحالف انتخابي، بسبب اقتناع قيادة الحزب بأن هذا الامر في صالح مصر وصالح الحزب: "بعد خمس سنوات قد تكون الأحزاب نشطت وتستطيع المنافسة بمفردها". 

وأوضح: "الدوائر المفتوحة محددة جدا، مثلما فعلنا في مناطق معينة بالصعيد لحل مشاكل قبلية، فلدينا 4 او 6 كوادر أقوياء للغاية وينتمون إلى عائلات كبيرة ومع ذلك فهم لا يريدون الخروج من الحزب حتى لو خسروا الانتخابات ولا يريدون أيضا التنافس ضد الحزب كمستقلين، يعني أن الدوائر المفتوحة حدثت بالرضا، ولم تتكرر في القاهرة أو الوجه البحري".
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