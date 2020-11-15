مستقبل وطن: الدوائر المفتوحة حدثت بالرضا ولم تتكرر في القاهرة والوجه البحري

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب فاز بـ148 مقعدا من أصل 300 مقد بأقل من 50% من إجمالي المقاعد، مبديا تحفظه عما يقال عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن استحواذ الحزب على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.





وأضاف الخولي خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون أي": "الانتخابات مثل الامتحانات التي يخوضها الطلاب، فالطالب المستحوذ يحصل على نسبة نجاح قدرها 98% مثلا و105%، ونحن حصلنا على نصف مقاعد القوائم في مجلس النواب تقريبا وسيبنا 50% للأحزاب الأخرى، لأننا الأكثر تنظيما، ومبسوط للأحزاب الأخرى".





وتابع: "المرحلة الأولى شهدت التصويت على 142 مقعد بعد تأجيل مقعد، وفي الإعادة نحن سننافس على 85 مقعدا بما يمثل 38% من المقاعد، وحسمنا 25 مقعدا، وفي المرحلة الثانية فنحن سننافس على 34% من المقاعد في الإعادة".





واكمل الحزب اشترك مع 12 حزبا والتنسيقية في تحالف انتخابي، بسبب اقتناع قيادة الحزب بأن هذا الامر في صالح مصر وصالح الحزب: "بعد خمس سنوات قد تكون الأحزاب نشطت وتستطيع المنافسة بمفردها".



