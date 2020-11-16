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حوادث

بينها 1368 تجاوز سرعة.. ضبط 3988 مخالفة مرورية متنوعة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3988 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1368 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و216 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 دراجة نارية مخالفة، و38 مخالفة شروط التراخيص، و20 مخالفة موقف عشوائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
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