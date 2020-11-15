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فن

أخبار الفن.. رانيا يوسف تعلن إصابتها بـ كورونا.. عبلة كامل تتحدث من عزلتها

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:31 م
عبلة كامل
عبلة كامل
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نبيل العدوى
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها.

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن مكالمة تلقتها قبل أيام من الفنانة الكبيرة عبلة كامل، بعد انتشار أنباء عن مرضها تم تكذيبها من قبل أسرتها.

ينطلق عرض المسلسل الكوميدي "الانسة فرح" في موسمه الثاني على "شاهد VIP"، من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج وسواهم، بينما يتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة صور للفنان تامر حسني وزوجته مصممة الازياء بسمة بوسيل منذ بداية قصة حبهم وحتي انفصالهم. 

تساءل كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب إخفاء الداعية معز مسعود علاقته بالفنانة حلا شيحة، وخاصة بعد أن رصدتهما عدسة "صدى البلد" مؤخرا مع أولاد حلا شيحة.

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن إصابتها بـ كورونا في شهر ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن الأعراض لم تكن معروفة وقتها، متابعة "شعرت بدور برد ثقيل، فعزلت نفسي فترة حتى أصبحت بخير".

أثارت لقطة منتشرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي لزوجة الفنان راغب علامة الجدل، وظهر خلالها محمولة من قبل نجلها، وهو ما أظهر رشاقتها وجمالها.

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