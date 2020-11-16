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تعليم

اليوم.. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان يتابع تنظيم دورة تدريبية حول الجوانب القانونية في الأعمال الجامعية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:03 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
يتابع اليوم  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان تنظيم دورة الجوانب القانونية في الأعمال الجامعية، التى بدات غدا الاحد 15نوفمبر و من المقرر ان تستمر حتى نهاية اليوم الاثنين 16 نوفمبر2020 ،و التى تعد ضمن مجموعة من البرامج التدريبية لشهر نوفمبر  ، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

ويأتى ذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

كما يأتي تنظيمها بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية  كل وفق تخصصه.


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