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حوادث

ضبط 2982 عبوة منشطات مجهولة المصدر بالقليوبية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:01 ص
منشطات
منشطات
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2982 عبوة "منشطات" غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق ، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المسئول عن محل لتجارة مواد العطارة بدون ترخيص – كائن بالعبور بالقليوبية).
 
وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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