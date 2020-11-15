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اتقمصوا ودبدبوا برجليهم.. يوسف الحسيني يعلق على خسارة بعض المرشحين..فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:47 م
يوسف الحسيني المتحدث
يوسف الحسيني المتحدث الإعلامي للقائمة الوطنية من أجل مصر
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إسراء صبري
قال يوسف الحسيني، المتحدث الإعلامي للقائمة الوطنية من أجل مصر، إن من أكثر المشاهد التي أزعجته هو أن يقوم بعض نواب المجلس الماضي بالتشكيك في الانتخابات بعد خسارتهم، معقبا: يتجهون إلى الادعاء بفكرة وجود خروقات انتخابية.


وتابع خلال حواره ببرنامج "الكلمة الأخيرة" المذاع على قناة "أون اي"، ادعوا أن الخروقات الانتخابية السبب  في خسارتهم، معقبا: "اللي بيضايقني أن بعض النواب كانوا حلوين وطعمين في برلمان 2014  ولما فشلوا في الانتخابات الاخيرة اتقمصوا ودبدبوا برجليهم وطلعوا بفيديوهات  يتحدثون فيها عن خروقات أدت للخسارة ".


وأكمل:" إنت كنت جوه  والناس قلتلك شكرًا لحد كده فيه كوادر مش بنقول إنهم أفضل منك ممكن ياخدوا الفرصة دي على الأقل في المرحلة دي  يزعلوا أيا كان الحزب".


وأضاف " هناك حالات أخرى ايضا كانت ضمن القائمة، ولم يدخلوا في المرة الاخيرة في قائمة  التحالف حتى ولو لم يكن  أول حاجة يعملها هو الهجوم على حزب مستقبل وطن، معقبا ارجع لقائمة حزبك هي اللي حطت العدد ده والاسماء دي مش الحزب".
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