اتقمصوا ودبدبوا برجليهم.. يوسف الحسيني يعلق على خسارة بعض المرشحين..فيديو

قال يوسف الحسيني، المتحدث الإعلامي للقائمة الوطنية من أجل مصر، إن من أكثر المشاهد التي أزعجته هو أن يقوم بعض نواب المجلس الماضي بالتشكيك في الانتخابات بعد خسارتهم، معقبا: يتجهون إلى الادعاء بفكرة وجود خروقات انتخابية.







وتابع خلال حواره ببرنامج "الكلمة الأخيرة" المذاع على قناة "أون اي"، ادعوا أن الخروقات الانتخابية السبب في خسارتهم، معقبا: "اللي بيضايقني أن بعض النواب كانوا حلوين وطعمين في برلمان 2014 ولما فشلوا في الانتخابات الاخيرة اتقمصوا ودبدبوا برجليهم وطلعوا بفيديوهات يتحدثون فيها عن خروقات أدت للخسارة ".







وأكمل:" إنت كنت جوه والناس قلتلك شكرًا لحد كده فيه كوادر مش بنقول إنهم أفضل منك ممكن ياخدوا الفرصة دي على الأقل في المرحلة دي يزعلوا أيا كان الحزب".





