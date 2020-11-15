Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التعليم يكشف أعداد الطلاب المصابين بكورونا في المدارس

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:34 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن في حالة وجود طفل مصاب بفيروس كورونا المستجد نقوم بإغلاق الفصل بالكامل حتي يتم الاطمئنان علي باقي الطلاب، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون الطالب مصابا من الخارج.

وأضاف «شوقي» خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن أعداد الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد في المدارس بين الأطفال والكبار ما بين ٢٠٠ إلى ٣٠٠ طالب فقط، موضحا أنه لا توجد إحصائية كاملة حتي الآن.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن تعاملنا في امتحانات الثانوية العامة العام الماضي كان بحذر شديد بسبب انتشار فيروس كورونا وقتها ولكننا في النهاية نجحنا بتمرير واستكمال العملية التعليمية وقتها.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وظيفة الوزارة هي تقديم خدمة تعليمية متميزة لمن يريد إتمام مسيرته التعليمية، معقبا "دي خدمة الوزارة واحنا بنقدمها للكل".

وأضاف :قومنا بفتح المدارس وتنظيم جدول حضور للطلاب حتي لا يتم حضورهم في وقتا واحد تجنبا للكثافة واتباعا للتباعد الاجتماعي، مضيفا أن نسبة الطلاب الذين أصيبوا بكورونا ضئيلة جدا ولذلك فإنه لا يوجد نية لغلق المدارس في الوقت الحالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالصور.. المعلمون يلتزمون بارتداء الكمامات في المدارس لمكافحة انتشار فيروس كورونا

قرارات وزير التعليم الجديدة بشأن الدراسة في المدارس | تفاصيل

بالصور.. علامات على المقاعد في الفصول بمدارس الإسكندرية لضمان التباعد بين الطلاب

بالصور.. "يوم في حب مصر" داخل مدرسة بالمنصورة في أول يوم دراسة

نائب وزير التعليم يتفقد مدارس الجيزة.. حجازي: أتمنى أن يكون عاما دراسيا سعيدا وموفقا

وزير التعليم: ترقبوا إطلاق قناة مدرستنا الجديدة.. اليوم

ترشيحاتنا

4 مطالب من سكان مدينة نصر للمسئولين عن مشروع تطوير الطرق

حصل على الموافقات الطبية.. محمد صلاح يستكمل فترة العزل فى الجونة

لميس الحديدي عن حادث اقتحام سيارة تقودها سيدة لـ كافيه: أكيد جوزها منكد عليها.. فيديو

عوض تاج الدين: لا يوجد لقاح لـ كورونا حتى الآن

حقيقة صور متداولة لـ محمد صلاح من داخل فيلّته بـ الجونة | شاهد

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة عن الموعد النهائي لاستخدام لقاح فايزر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجنيه واحد.. أسرع وصفة لتكثيف الشعر في المنزل

طريقة عمل كريم كراميل بالبسكويت

ما سبب وفاة بعض مصابي كورونا؟.. دراسة تكشف السر