وزير التعليم يكشف أعداد الطلاب المصابين بكورونا في المدارس

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن في حالة وجود طفل مصاب بفيروس كورونا المستجد نقوم بإغلاق الفصل بالكامل حتي يتم الاطمئنان علي باقي الطلاب، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون الطالب مصابا من الخارج.





وأضاف «شوقي» خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن أعداد الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد في المدارس بين الأطفال والكبار ما بين ٢٠٠ إلى ٣٠٠ طالب فقط، موضحا أنه لا توجد إحصائية كاملة حتي الآن.





وتابع وزير التربية والتعليم، أن تعاملنا في امتحانات الثانوية العامة العام الماضي كان بحذر شديد بسبب انتشار فيروس كورونا وقتها ولكننا في النهاية نجحنا بتمرير واستكمال العملية التعليمية وقتها.





وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وظيفة الوزارة هي تقديم خدمة تعليمية متميزة لمن يريد إتمام مسيرته التعليمية، معقبا "دي خدمة الوزارة واحنا بنقدمها للكل".



