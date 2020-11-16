Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الريال السعودى فى البنوك اليوم 16-11-2020

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:00 ص
اسعار الريال السعودى
اسعار الريال السعودى اليوم الاثنين
Advertisements
علياء فوزى
ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد 16نوفمبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى
المصرى عند 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.16جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.11جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

أقرأ ايضا ..وزيرة التجارة تبحث مع ممثلي شركة دبي خطط إنشاء مجمع استثماري متكامل بمنطقة كوم أوشيم


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.02 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودى فى بنك اتش اس بى سى نحو 4.15جنيه للشراء، و 4.18 جنيه.

واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.05 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير والاسكان نحو 4.06جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على افضل سعر للشراء وبيع الريال السعودى اليوم السبت 26-9-2020

تعرف على أفضل سعر لشراء وبيع الريال السعودى.. اليوم

تعرف على أفضل سعر للشراء وبيع الريال السعودى اليوم الإثنين

تعرف على أفضل سعر للشراء وبيع الريال السعودي في مستهل تعاملات الثلاثاء

تعرف على أفضل سعر لشراء وبيع الريال السعودى بمستهل تعاملات الأربعاء

سعر صرف الريال السعودى اليوم 28-10-2020

ترشيحاتنا

النيابـة العامة تجـري تفتيـشا بـ منطقة سجون القناطر

كورونا وهم وسراب.. إعلامية: حديث تيريزا ماي عن كورونا أمر كارثي

فضل الالتزام في الصلاة.. إليك 7 خطوات عملية لعدم تركها أبدا

مات في كينيا.. وفاة أشهر جراح مصري بـ أفريقيا متأثرا بـ كورونا.. فيديو

بريطانيا.. السلطات تطالب رئيس الوزراء بعزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكورونا

أهم الأخبار .. محمد صلاح في موقف طريف مع عروسين داخل الحجر.. تسجيل 220 حالة جديدة لفيروس كورونا ..قرار عاجل من مترو الأنفاق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمقلوب.. شاهد صدمة عروس بعد شراء فستان زفافها عبر الإنترنت.. صور

اتهمها بالخيانة.. زوج في حالة سكر يطعن زوجته أثناء نومها.. تفاصيل

على الهواء.. شاهد العاصفة تطيح بوزير الصحة البريطاني في حزب العمل.. فيديو