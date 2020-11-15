Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس نادي الرجاء يتقدم باستقالته بعد الخروج من الزمالك.. ومجلس النادي يرفضها

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:37 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
تقدم جواد الزيات باستقالته من رئاسة نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بعد الخروج القاري على يد نادي الزمالك من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب موقع " لو 360" سبورت المغربي، فأن الزيات قدم استقالته على خلفية اجتماع مجلس إدارة نادي الرجاء اليوم.

وأشار الموقع بأن مجلس الإدارة بالكامل رفض استقالة الزيات، في انتظار تطورات ذلك الأمر مستقبلًا.

وعاش نادي الرجاء في الفترة الأخيرة انقسامًا حول تجديد عقد جمال السلامي مدرب الفريق من عدمه بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

وودع نادي الرجاء بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد نادي الزمالك من دور نصف النهائي.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

مجموعة مصر.. جزر القمر تهزم كينيا 2-1 وتحلق فى الصدارة

غضب شديد واستياء.. خالد الغندور يعترض على اختيار موسيماني الأفضل داخل مصر 2020

ما سبب وفاة بعض مصابي كورونا؟.. دراسة تكشف السر

تريند الفن| صورة نجل راغب علامة مع والدته تثير الجدل.. حكاية معز مسعود وحلا شيحة

مستنية دور.. عبلة كامل: أنا بخير ومعتزلتش الفن

بعد تصدرها تريند.. أجرأ صور لـ مى عز الدين تكشف عن أنوثتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجنيه واحد.. أسرع وصفة لتكثيف الشعر في المنزل

طريقة عمل كريم كراميل بالبسكويت

ما سبب وفاة بعض مصابي كورونا؟.. دراسة تكشف السر