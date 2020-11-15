رئيس نادي الرجاء يتقدم باستقالته بعد الخروج من الزمالك.. ومجلس النادي يرفضها





وبحسب موقع " لو 360" سبورت المغربي، فأن الزيات قدم استقالته على خلفية اجتماع مجلس إدارة نادي الرجاء اليوم.





وأشار الموقع بأن مجلس الإدارة بالكامل رفض استقالة الزيات، في انتظار تطورات ذلك الأمر مستقبلًا.





وعاش نادي الرجاء في الفترة الأخيرة انقسامًا حول تجديد عقد جمال السلامي مدرب الفريق من عدمه بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا.





وودع نادي الرجاء بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد نادي الزمالك من دور نصف النهائي.

تقدم جواد الزيات باستقالته من رئاسة نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بعد الخروج القاري على يد نادي الزمالك من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.