أحمد فؤاد أباظة: الاخوان طاردوني بتقديم البلاغات ضدي.. فيديو

قال النائب احمد فؤاد اباظة ،: إنني بدأت في العمل البرلماني منذ سنة 1990 ولم أترشح للانتخابات البرلمانية في فترة حكم الإخوان الإرهابية .





وأضاف فؤاد اباظة خلال لقائه في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، ان الإخوان كانوا يريدون الاستيلاء على أركان الدولة وحاربوني بشكل كبير في الشرقية مؤكدا علي ان الاخوان طاردوني بتقديم البلاغات ضدي .





فؤاد اباظة ،: أننا نساهم مع الدولة في المشروعات التنموية من اجل بناء المؤسسات ونشارك بالجهود الذاتية في بناء المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب من اجل خدمة ابناء الشرقية . وأوضح



