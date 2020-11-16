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أحمد فؤاد أباظة: الاخوان طاردوني بتقديم البلاغات ضدي.. فيديو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
احمد فؤاد اباظة
احمد فؤاد اباظة
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إبراهيم القادري
قال النائب احمد فؤاد اباظة ،: إنني بدأت في العمل البرلماني منذ سنة 1990 ولم أترشح للانتخابات البرلمانية في فترة حكم الإخوان الإرهابية  .

وأضاف فؤاد اباظة خلال لقائه في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، ان الإخوان كانوا يريدون الاستيلاء على أركان الدولة وحاربوني بشكل كبير في الشرقية مؤكدا علي ان الاخوان طاردوني بتقديم البلاغات ضدي .

وأوضح فؤاد اباظة ،: أننا نساهم مع الدولة في المشروعات التنموية من اجل بناء المؤسسات ونشارك بالجهود الذاتية في بناء المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب من اجل خدمة ابناء الشرقية .

وتابع : انني دائم الاقامة والتواجد في ابو حماد بالشرقية ولن اتخلي عن ابناء دائرتي وابحث بشكل دائم طلبات أبناء الدائرة مؤكدا علي انه لم يخرج من نطاق دائرته ابدا .
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