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رياضة

سفير مصر في توجو: طارق مصطفى يصل توجو 11 صباحا بعد تخلفه عن السفر مع المنتخب

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:47 م
بعثة منتخب مصر
بعثة منتخب مصر
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عمرو ابوبكر
كشف السفير حسام حسين، سفير مصر في توجو، عن موعد وصول طارق مصطفى، المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر، إلى توجو بعد تخلفه عن مرافقة البعثة بسبب انتهاء في جواز سفره.

وأكد حسام حسين في تصريحات  عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "طارق مصطفى سيصل إلى توجو ظهر غدًا الإثنين من أجل الإنضمام إلى بعثة منتخب مصر".

وتابع: " طارق مصطفي يصل توجو في الحادية عشر صباحا بعد تخلفه عن السفر مع المنتخب".

وكشف حسين، عن الترتيبات الخاصة ببعثة منتخب مصر في فندق الإقامة وملعب المباراة الذي سيضهد لقاء المنتخبين المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم افريقيا.

وأكد حسين أنه، سيتم تجهيز ملعب مباراة مصر وتوجو بتكييفات محمولة لعدم توافر أجهزة تكييف في غرف الملابس".

وتابع: "تم التنبيه على اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب بكافة الإجراءات الاحترازية والمسافة بين الفندق وملعب المباراة لن تستغرق أكثر من 20 دقيقة".

وقال :"بعثة منتخب مصر ستغادر توجو في تمام العاشرة مساء بتوقيت توجو، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة".

وأتم: "البعثة ستصل مصر حوالي السادسة صباح يوم الأربعاء على متن طائرة خاصة".
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