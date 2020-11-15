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أخبار البلد

أسامة هيكل يشارك في افتتاح معرض لأول كتاب باللغة الكازاخستانية إلى اللغة العربية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
شارك أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، في الاحتفالية التي أقامتها سفارة كازاخستان بالقاهرة مساء اليوم، بحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الضيف الشرفي للاحتفالية، وذلك بمناسبة مرور 25 عامًا على صدور دستور جمهورية كازاخستان.

وخلال الحفل تم منح المستشار/ سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا و المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الميداليتين اليوبيليتين بقرار من رئيس كازاخستان تأكيدا على عمق العلاقات بين البلدين 

وعلي هامش الاحتفالية قام أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، مع سفير كازاخستان بالقاهرة، بافتتاح معرض لأول كتاب باللغة الكازاخستانية إلى اللغة العربية. 
والكتاب يضم مجموعة من مؤلفات الشاعر "آباي" بمناسبة مرور 175 عامًا علي ميلاده، وهو الشاعر والكاتب الأكثر شهرة في كازاخستان.

يذكر أن الشاعر "آباي إبراهيم كونانباييف" ولد في 10 أغسطس 1845 وتوفي في 5 يوليو 1904، وهو شاعر وملحن كازاخي، كما يعد مؤسس الأدب الكازاخي الحديث واول من كتب فيه.
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