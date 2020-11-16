5 معلومات عامة عن برنامج أكاديمية البحث العلمي لدعم مشروعات التخرج

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اليوم عن فتح باب التقدم لبرنامج مشروعى بدايتى لدعم مشروعات التخرج للعام المالى 2020/2021.
وأوضحت لك 5 معلومات هامة حول البرنامج
1- هى أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج فى مصر من منطلق ايمانها بابتكارات وكفاءات الشباب من طلاب السنوات النهائية بالكليات العملية فى الجامعات المصرية.
2- تقدم الأكاديمية من خلالها الدعم لافضل المشروعات فى كافة التخصصات.
3- تركز مشروعات هذا العام على سبيل المثال على الروبوتات ووسائل النقل غير المأهولة والذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والتكنولوجيات المالية واللوجستية والزراعة الذكية والمدن الذكية والخضراء والحساسات الألكترونية والسيارات الكهربائية.
4- دعمت الأكاديمية من خلال البرنامج اكثر من 1702 مشروع تخرج بقيمة اجمالية 70 مليون جنيه واستفاد من هذا الدعم اكثر من 25 الف طالب من كافة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية .
5- كل التفاصيل ومجالات المشروعات واستمارات التقدم والتقديم للمنح سيكون مفتوح من خلال موقع الأكايمية www.asrt.sci.eg إعتبارا من من 17 نوفمبر 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020.
وأوضحت لك 5 معلومات هامة حول البرنامج
1- هى أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج فى مصر من منطلق ايمانها بابتكارات وكفاءات الشباب من طلاب السنوات النهائية بالكليات العملية فى الجامعات المصرية.
2- تقدم الأكاديمية من خلالها الدعم لافضل المشروعات فى كافة التخصصات.
3- تركز مشروعات هذا العام على سبيل المثال على الروبوتات ووسائل النقل غير المأهولة والذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والتكنولوجيات المالية واللوجستية والزراعة الذكية والمدن الذكية والخضراء والحساسات الألكترونية والسيارات الكهربائية.
4- دعمت الأكاديمية من خلال البرنامج اكثر من 1702 مشروع تخرج بقيمة اجمالية 70 مليون جنيه واستفاد من هذا الدعم اكثر من 25 الف طالب من كافة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية .
5- كل التفاصيل ومجالات المشروعات واستمارات التقدم والتقديم للمنح سيكون مفتوح من خلال موقع الأكايمية www.asrt.sci.eg إعتبارا من من 17 نوفمبر 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020.