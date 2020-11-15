Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد بلال: البدري برئ من أداء المنتخب السيئ والسبب اللاعبون

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:51 م
صدى البلد
Advertisements
عمرو ابوبكر
علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، سوء أداء المنتخب خلال اللقاءات الماضية وأخرها أمام توجو أمس السبت في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "حسام البدري برئ تمامًا من سوء الأداء الذي يعاني منه منتخب مصر في الفترة الماضية فـ الجهاز الفني عمل اللي عليه".

وتابع: "سبب تدهور أداء المنتخب من اللاعبين وعليهم تحسين أداءهم وتطوير مستواهم من أجل تحقيق الفوز وتقديم أداء ممتع للمشاهد والجماهير والجيل الحالي لا يقارن نهائيًا بجيل 2006".

وأتم: "هل من المفروض أن يقوم حسام البدري بتعليم اللاعبين كيفية الاستلام والتسلم وتسديد الكرة، ومن وجهة نظري أن البدري والجهاز الفني برئ تمامًا من سوء الأداء والمستوى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رد ناري من شوبير على تصريحات البدري بشأن مصطفى محمد

ترشيحات الجماهير لقائمة منتخب مصر.. فيديو

إسلام صادق: أحمد فتحي يرفض اعتزال المباريات الدولية

خطايا حسام البدري في مباراة منتخبيّ مصر وتوجو .. فيديو

حسام البدري: الثلاث نقاط أهم من الأداء أمام توجو

ناقد رياضي لـ حسام البدري: أعذار أداء المنتخب أمام توجو لا ترتقي لمستوى القبول.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تصدرها تريند.. أجرأ صور لـ مى عز الدين تكشف عن أنوثتها

"مدرستنا 2 ".. طارق شوقى: الوزارة أعدت أسوأ سيناريو لمنظومة التعليم.. فيديو

سيراميكا كليوباترا يعلن ضم شقيق النجم الإيفواري جيرفينيو 3 سنوات

حقيقة صور متداولة لـ محمد صلاح من داخل فيلّته بـ الجونة | شاهد

استباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض.. هجوم قوي من مفتي السعودية على الإخوان.. فيديو

يعاني من الزهايمر.. خبير: حالة بايدن الصحية لن تمكنه من السيطرة على إدارة أمريكا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجنيه واحد.. أسرع وصفة لتكثيف الشعر في المنزل

طريقة عمل كريم كراميل بالبسكويت

ما سبب وفاة بعض مصابي كورونا؟.. دراسة تكشف السر