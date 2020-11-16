موجز السوشيال.. حقيقة صور محمد صلاح من داخل فيلته في الجونة.. وإبراهيم فايق: أحتاج دعاءكم

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور الآتية:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لنجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من الجونة التي سافر إليها اليوم بناء على طلبه عبر سيارة مُعقمّة، حيث يقيم هناك في فيلا على البحر، بعد إصابته بفيروس كورونا.نشر حسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق، صورة جديدة مع زوجته عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" وحازت صورة حسام غالي وزوجته على إعجاب كبير من متابعيه، وكان من أبرز تعليقاتهم: "الله اكبر - ربنا يحفظكم - ما شاء الله - منورين".طمأن الإعلامي ابراهيم فايق جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لجلطة رئوية وكتب إبراهيم فايق، تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، "بفضل الله وكرمه أنا بخير وخرجت من المستشفى ولا ينقصني إلا دعائكم".نشر الفنان يوسف الشريف بوستر مسلسلة الجديد " كوفيد 25 " عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " وعلق يوسف الشريف قائلا " يارب يبقى خير ، كوفيد-٢٥ تأليف إنجي علاء و إخراج أحمد جلال و إنتاج سينرجي و رمضان ٢٠٢١ ".