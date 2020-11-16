وزير التعليم للطلاب: الجلوس في المنزل لا يعني عدم دفعك للمصاريف

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المصروفات الدراسية التي يقوموا بدفعها الطلاب هي مقابل خدمة تعليمية مميزة تقدم لهم، مشيرا إلى أن الخدمة التعليمية التي تكون أثناء الجائزة تكون أغلي من قبل وجود كورونا.





وأضاف «شوقي» خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن القنوات التعليمية الذي تم إنشاؤها كلفت الوزارة ملايين الجنيهات، والمنصات التعليمية كلفت الكثير أيضا.





وتابع وزير التربية والتعليم، قائلا: "مش معني أن الطالب قعد في البيت يبقي معناه أنه ميدفعش المصروفات .. لا دا التكلفة بقيت اكبر بسبب الاشياء اللي بنقوم بتوفيرها للطلاب لاتمام العملية التعليمية"





وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن الطلاب ياخذون خدمة تعليمية متميزة مقابل دفعهم المصروفات المدرسية د، وليس معني عدم ذهابهم للمدارسة فهذا يعني أنهم لن يحصلون علي خدمات تعليمية بل سوف يحصلون علي خدمات تعليمية أفضل.



