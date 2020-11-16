سعر العملات الاجنبية فى بنك مصر اليوم الاثنين

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 16 نوفمبر2020 وفقا لاخر تحديث لبنك مصر .
استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل تعاملات الاثنين 15.60جنيه للشراء و 15.70جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاثنين
سجل سعر اليورو 18.40 جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.45جنيه للشراء و 20.72 جنيه للبيع .
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وسجل الفرنك السويسرى 17.03 جنيه للشراء و 17.20 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.79 جنيه للشراء و1.82 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية الاثنين
سجل ين يابانى نحو 14.83 جنيه للشراء و 15.01 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.35جنيه للشراء و2.38 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل تعاملات الاثنين 15.60جنيه للشراء و 15.70جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاثنين
سجل سعر اليورو 18.40 جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.45جنيه للشراء و 20.72 جنيه للبيع .
أقرأ ايضا ..وزير اقتصاد ألمانيا: إجراءات صارمة تستمر 5 شهور للحد من كورونا
وسجل الفرنك السويسرى 17.03 جنيه للشراء و 17.20 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.79 جنيه للشراء و1.82 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية الاثنين
سجل ين يابانى نحو 14.83 جنيه للشراء و 15.01 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.35جنيه للشراء و2.38 جنيه للبيع.