حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 16/16 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك





الحمل من21/3 إلى 20/4

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يساعدك على تحقيق أرباح ويدفعك لاكتشاف العالم وتجتهد من أجل المعرفة.

عاطفيا وعائليا: تبدو أكثر استعدادا للتعاطف مع من حولك وترغب اليوم في إشاعة جو من الانسجام والتوافق.





الثور من 21/4 إلى 21/5 عاطفيا: تتحسن مزاجيا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح. مهنيا وماليا: اليوم مناسب للتخطيط ولمناقشة أمور مالية أو استثمارية.. لا ترفض التغيير، ولتأخذ وقتك للتطور تدريجيا.





الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 عاطفيا: إذا كنت متزوجا انتبه اليوم لمشاعر شريك حياتك ولا تسخر منها. ماليا ومهنيا: ينصحك الفلك أن تدرس جيدا خطواتك إذا كنت مقدما على شراكة.





السرطان من 22/6 إلى 22/7 مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يدفعك للاهتمام بواجباتك، واليوم تبدو مرنا ونشيطا وتقوم بتنظيم أفكارك. عاطفيا: قد تبالغ في طلب الاهتمام بك وقد يضع ذلك إجهادا على من تحب أو على شريك حياتك.





الأسد من 23/7 إلى 22/8 مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع داعم يمنحك حماسا وإصرارا ويقظة ويمدك بأفكار مبهرة وقد تتبنى اتجاها جديدا. عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل العلاقات تمنحك إشعاعا ودفئا وتستطيع أن تكون محركا لكل ما يدور حولك.





العذراء من 23/8 إلى 22/9 مهنيا وعائليا: القمر معاكس ويضع عليك عبئا.. لا تتمرد على القيام بواجبك، ومع ذلك خصص وقتا لنفسك تتخفف فيه من المسئوليات. عاطفيا واجتماعيا: اليوم حاول أن تحافظ على اتزانك النفسي مع من حولك.





الميزان من 23/9 إلى 22/10 عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تكشف عن شخصية جذابة وتوطد علاقتك بمن حولك. مهنيا وماليا: اليوم تساعدك يقظتك على التوسع في مجالك وتستطيع أن تتخذ قرارات حكيمة.









العقرب من 23/10 إلى 22/11 مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تخطط بروية قبل أن تتحرك.. راجع جيدا خطواتك وحدّد أولوياتك وإمكانياتك قبل أي قرار. عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك يمنحانك حضورا ويقظة وسرعة بديهة ويعدانك بلقاءات موفقة مع الأحباب أو مع أناس مخلصين وتفيدك معرفتهم.





القوس من 23/11 إلى 21/12 مهنيا واجتماعيا: فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك قدرة على التأثير فيمن حولك ويؤخذ رأيك في الاعتبار وتحصل على دعم المخلصين. عاطفيا: القمر في برجك يدعمك وقد يدفعك لإثارة الجنس الآخر وتبدو مغامرا في الحب ومبهرا.









الجدي من 22/12 إلى 20/1 مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر.. تجنب اليوم الزهو والأضواء ولا تعلن عن خططك. عائليا وعاطفيا: قد تميل اليوم لمراجعة نفسك وخبراتك وتتعلم من تجاربك الماضية.





الدلو من 21/1 إلى 19/2 عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحظ تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصحاب.. لا ترفض اليوم نصائح أو دعم الأصدقاء والمخلصين. مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل المشروعات يدعمك وتستطيع أن تجد حلا مهما واجهت من مشاكل.



