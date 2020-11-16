حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 16/16 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج اليوم الأثنين16-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
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الحمل من21/3 إلى 20/4
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يساعدك على تحقيق أرباح ويدفعك لاكتشاف العالم وتجتهد من أجل المعرفة.
عاطفيا وعائليا: تبدو أكثر استعدادا للتعاطف مع من حولك وترغب اليوم في إشاعة جو من الانسجام والتوافق.
الثور من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: تتحسن مزاجيا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.
مهنيا وماليا: اليوم مناسب للتخطيط ولمناقشة أمور مالية أو استثمارية.. لا ترفض التغيير، ولتأخذ وقتك للتطور تدريجيا.
الجوزاء من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: إذا كنت متزوجا انتبه اليوم لمشاعر شريك حياتك ولا تسخر منها.
ماليا ومهنيا: ينصحك الفلك أن تدرس جيدا خطواتك إذا كنت مقدما على شراكة.
السرطان من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يدفعك للاهتمام بواجباتك، واليوم تبدو مرنا ونشيطا وتقوم بتنظيم أفكارك.
عاطفيا: قد تبالغ في طلب الاهتمام بك وقد يضع ذلك إجهادا على من تحب أو على شريك حياتك.
الأسد من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع داعم يمنحك حماسا وإصرارا ويقظة ويمدك بأفكار مبهرة وقد تتبنى اتجاها جديدا.
عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل العلاقات تمنحك إشعاعا ودفئا وتستطيع أن تكون محركا لكل ما يدور حولك.
العذراء من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وعائليا: القمر معاكس ويضع عليك عبئا.. لا تتمرد على القيام بواجبك، ومع ذلك خصص وقتا لنفسك تتخفف فيه من المسئوليات.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم حاول أن تحافظ على اتزانك النفسي مع من حولك.
الميزان من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تكشف عن شخصية جذابة وتوطد علاقتك بمن حولك.
مهنيا وماليا: اليوم تساعدك يقظتك على التوسع في مجالك وتستطيع أن تتخذ قرارات حكيمة.
العقرب من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تخطط بروية قبل أن تتحرك.. راجع جيدا خطواتك وحدّد أولوياتك وإمكانياتك قبل أي قرار.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك يمنحانك حضورا ويقظة وسرعة بديهة ويعدانك بلقاءات موفقة مع الأحباب أو مع أناس مخلصين وتفيدك معرفتهم.
القوس من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك قدرة على التأثير فيمن حولك ويؤخذ رأيك في الاعتبار وتحصل على دعم المخلصين.
عاطفيا: القمر في برجك يدعمك وقد يدفعك لإثارة الجنس الآخر وتبدو مغامرا في الحب ومبهرا.
الجدي من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر.. تجنب اليوم الزهو والأضواء ولا تعلن عن خططك.
عائليا وعاطفيا: قد تميل اليوم لمراجعة نفسك وخبراتك وتتعلم من تجاربك الماضية.
الدلو من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحظ تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصحاب.. لا ترفض اليوم نصائح أو دعم الأصدقاء والمخلصين.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل المشروعات يدعمك وتستطيع أن تجد حلا مهما واجهت من مشاكل.
الحوت من 20/2 إلى 20/3
مهنيا: القمر في وضع معاكس.. احذر المكائد واهتم بحماية نفسك وتجنّب المخاطر.
اجتماعيا وعاطفيا: اليوم قد تكون تحت ضغط عصبي.. حاول ألا تفقد أعصابك.