تقارب الـ 20 جنيها.. مفاجأة في موعد انخفاض أسعار الطماطم

خصص برنامج «التاسعة»، المذاع عبر شاشة "الأولى"، فقرة للحديث عن أسعار الطماطم المرتفعة وموعد انخفاضها.





وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواجهة جشع التجار، إن أسعار الطماطم وصلت في حي مدينة نصر لـ 18 و19 جنيها، والمناطق الشعبية أقل بقليل، مضيفا أن ما يحدث جريمة ويجب تطبيق التسعيرة الجبرية.





وأوضح "العسقلاني"، "الصوب الزراعية خلصت المحصول اللي عندها، ومفيش إنتاج كبير، وفي حالة توافر السلع الأسعار هتبقي أفضل ورخيصة".





فيما برر حاتم النجيب، أحد تجار الخضراوات، سبب الارتفاع الجنوني في الطماطم العروة، موضحا "نحن مقبلون على فصل الشتاء وقد يكون سببا في ارتفاع أسعار الطماطم"، متابعا "طلبنا خطة لرفع الأسواق العشوائية".





وأضاف "النجيب"، "ليس لدينا كفايا للسوق المحلي، ولدينا قلة في المعروض، ومن أول جائحة كورونا صدرنا الطماطم لكل دول العالم".





من جانبه، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الفواصل بين العروات بين الفصول، وقلة المعروض سبب في ارتفاع أسعار الطماطم.





وأضاف القرش، أنه من المتوقع أنه خلال أسبوعين يحدث زيادة في الإنتاج، ومعه تقل أسعار الطماطم بشكل كبير، وتنخفض بشكل كبير جدا، وستتوفر في الأسواق بكميات مناسبة.





وقال الدكتور علاء البحراوي، متخصص في الإدارة المركزية للبساتين، إن لدينا 3 عروات أساسية، والمشكلة ليست في فاصل عروات أو جشع تجار، وعلينا أن نضع أيدينا على الأسباب حتى نحل الازمة من جذورها، مضيفا أن سعر كيلو الطماطم سيعود لـ 4 جنيهات قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف البحراوي، أنه على وزارة التموين التحرك والضرب على أيادي الوسطاء، والذين أحملهم المشكلة بشكل كبير.



