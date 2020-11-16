تعرف على سعر العملات العربية اليوم بمستهل الاثنين

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2020 وفقا لاخر تحديث لبنك مصر .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 48.59 جنيه للشراء و 51.39 جنيه للبيع.
اقرا ايضا ..خاص.. حماية المستهلك يكشف تفاصيل ضبط مافيا الدواجن الفاسدة بأسيوط
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.07 جنيه للشراء و 4.18جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.31 جنيه للشراء 41.64جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.69 جنيه للشراء و22.17جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.58جنيه للشراء و 40.78 جنيه للبيع.
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 48.59 جنيه للشراء و 51.39 جنيه للبيع.
اقرا ايضا ..خاص.. حماية المستهلك يكشف تفاصيل ضبط مافيا الدواجن الفاسدة بأسيوط
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.07 جنيه للشراء و 4.18جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.31 جنيه للشراء 41.64جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.69 جنيه للشراء و22.17جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.58جنيه للشراء و 40.78 جنيه للبيع.