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اقتصاد

تعرف على سعر العملات العربية اليوم بمستهل الاثنين

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
سعر العملات العربية
سعر العملات العربية اليوم الاثنين
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2020 وفقا لاخر تحديث لبنك مصر .

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 48.59 جنيه للشراء و 51.39 جنيه للبيع.

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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.07 جنيه للشراء و 4.18جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.31 جنيه للشراء 41.64جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.69 جنيه للشراء و22.17جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.58جنيه للشراء و 40.78 جنيه للبيع.


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