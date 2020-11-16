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حوادث

ضبط المتهم بالتعدى على بائع خضروات في الجيزة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:14 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
كشفت الاجهزة الامنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" ، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدى على بائع حضروات بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة.

بالفحص تم التوصل إلى تحديد طرفى الواقعة (المجنى عليه "بائع خضروات") وأحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية").

باستدعاء المجنى عليه ، قرر بأنه أثناء عمله ببيع الخضروات بإحدى المناطق بدائرة القسم فوجئ بالمتهم يتعدى عليه بالضرب وطلب منه مبلغ مالى مقابل السماح له ببيع الخضراوات بالمنطقة ، دون حدوث إصابات ، وأنه لم يتقدم بأية بلاغات لقسم الشرطة عن تلك الواقعة.

 أمكن ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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