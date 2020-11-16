شاهد.. قرار جديد لمصلحة الضرائب يطبق العام الجديد.. تفاصيل

قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الفترة الحالية تشهد مصلحة الضرائب تطورات كبيرة، متابعا: المصلحة تلقى اهتمام واضح من قبل وزير المالية من أجل تطويرها.



وأضاف "فؤاد" خلال حواره ببرنامج "المواجهة المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، من أهم النقاط التي يهتم بها وزير المالية هو التعديلات التشريعية، معقبا: الفترة الماضية شهدت تعديلات تشريعية وجميعها في سياق تطوير وتسهيل الإجراءات الضريبية.



وأكمل: تم تعديل قانون المنشأت الصغيرة الذي ساهم في تبسيط تعامل مصلحة الضرائب مع كلا من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال الضريبة القطعية، معقبا: إذا كان رقم أعمال الممول في حدود 250 ألف جنيه يقوم بدفع ضريبة 1000 جنيه في العام بدون أي فحص، وغيره.



وتابع: المصلحة عملت على الإقرار الإلكتروني، معقبا: في الأول كان مسجل القيمة المضافة كان يجب أن يذهب 12 مرة الذهاب إلى المصلحة لتقديم إقرار شهري، مشيرا إلى أنه منذ 1/1/2019 بدأ تقديم القرار إلكترونيا.



وأشار إلى أن هناك إقرار لشركات الأموال إلكترونيا من أجل تقديم تقرير الدخل، معقبا: وذلك بداية من 31-10-2018، مشيرا إلى أن الأمر بدأ على مراحل من ثم تم التعميم.



ولفت إلى أن الممول الفردي له حق التقديم إلكترونيا أو ورقيا، مشيرا إلى أن 1-1-2021 سيكون تقديم الإقرار إلكترونيا للممول الفردي والشخص العادي.



