شعبة الأدوية: شركات التول تمنع الاحتكار وتساهم في علاج فيروس كورونا

وأضاف شاهين في مداخلة هاتفية لبرنامج "ابن البلد" الذي يقدمه الإعلامي "أحمد الأطرش" على فضائية الحدث اليوم، أن قانون 95 لسنة 2020 الخاص بتحصيل الدواء مقابل الخدمات المقدمة من الادارة القانونية بهيئة الدواء المصرية نظير توثيق عقود شركات "التول" عمل على تعجيز العملية الانتاجية للشركات وتهديد مستقبلها، نظرا لرفع رسوم الترخيص بحد أدنى 1500 جنيهًا للكيان الواحد.





وأشار سكرتير عام شعبة الأدوية، إلى أن شركات التول بمنظومة الدواء تحتاج لدعم الحكومة في تسهيل إجراءات التوثيق، وتقليل نسبة الاستهلاك المالي الذي يحدث حاليا، موضحا ان شركات التول "تعمل لدى الغير" كيانات صغيرة تنشئها نماذج شبابية لا تمتلك قدراتهم المالية على انشاء مصانع متكاملة، مما يتيح لهم انتاج الأدوية بالتسجيل بـ"البوكس" داخل إدارة الصيدلة، تحت إشراف مصانع وشركات أدوية كبرى.





ولفت إلى إنتاج لقاح فيروس كورونا قد يكون خارج شركات "التول"، ولكن الأدوية المعالجة لفيروس كورونا، أو البروتوكول المقرر، سجلت جزء كبير تحت مظلة شركات "التول"، مما عمل على ابراز دورها في منع الاحتكار، نتيجة لتسجيل بروتوكول العلاج في أكثر من شركة ومصنع، وبالتالي مساهمتها في عدم إجبار الدولة رفع سعر الأدوية.

قال الدكتور محمد شاهين، سكرتير عام شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات "التول" كائنات صغيرة ومتوسطة، لها دور مهم في صناعة الدواء، وتعمل على منع الاحتكار داخل السوق المصري، حيث أن تعدد تلك الشركات وجدية منتجاتها، يعمل على وجود بدائل منافسة في الإنتاج.