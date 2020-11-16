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فن

بعد الإعلان عن مسلسله الجديد.. الجمهور يطارد يوسف الشريف

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:42 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر الفنان يوسف الشريف، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك فور الإعلان عن مسلسله الجديد في رمضان 2020.

نشر الفنان يوسف الشريف بوستر مسلسلة الجديد " كوفيد 25 " عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك "، وعلق قائلا " يارب يبقى خير .. كوفيد-٢٥ تأليف إنجي علاء و إخراج أحمد جلال و إنتاج سينرجي و رمضان ٢٠٢١ ".

يذكر أن حذر الفنان يوسف الشريف جمهوره من حسابات مزيفة تحمل اسمه بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، من خلال بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

ونشر يوسف الشريف مجموعة من الصور لتلك الحسابات المزيفة التي تحمل اسمه وعلق قائلا: "تحذير هام: قام بعض الأشخاص بتزوير الكثير من التويتات لإيهام البعض أنها تخصني على تويتر وفيس بوك، وحيث إن ذلك يدخل لبسا على المتابعين، وهو ما يسبب ضررا بالغا ويشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون، لذلك أطالب الجميع توخي الدقة والحذر". 
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