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توك شو

بسبب عملية.. ما قصة سمير الميت الحي الذي فقد حياته بسبب غلطة؟

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:55 ص
الإعلامي تامر شلتوت
الإعلامي تامر شلتوت
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عادل نصار
عرض الإعلامي تامر شلتوت، مقدم برنامج «تقدر»، المذاع عبر شاشة «النهار»، قصة في غاية الغرابة، عن شخص يدعى سمير يعرف بالميت الحي، وأجرى عملية وبعدها اكتشف أنه متوفي لدى الدولة.

ومن جانبه قال سمير، صاحبة قصة الوفاة الغير صحيحية، إنه بعد اجراء عملية بسيطة بفترة ذهبت للسجل المدني لتجديد بطاقة تحقيق الشخصية، ووجدت نفسي متوفي لدى الدولة، متابعا أنه عُدت بالذاكرة واكتشف أن تاريخ الوفاة المدون لدى الحكومة هو نفسه تاريخ خروجي من المستشفى بعد إجراء العملية سالفة الذكر.

وأضاف سمير أنه :«أعيش في محافظة القليوبية، ولدي أبناء وخايف أروح أستعلم عن شهادة ميلاد ابنتي، وبروح الشغل في قطاع خاص وأصحاب العمل مقدرين ظروفي الخاصة جدا»، مستدركا أنه :«رفعت قضية ووجدت صعوبة بالغة في اثبات أني على قيد الحياة كونه أمر أول مرة يحدث».

فيما أكد شلتوت، أننا وكلنا المحامي المستشار ياسر قنطوش، محامي المهن الموسيقية لرفع قضية لاعادة للحياة مرة أخرى بشكل رسمي في الدولة وأنه ليس متوفيا كما حدث، مشيرا إلى أنه نجحنا في إعادة سمير للحياة مرة أخرى لدى الحكومة بعد فترة من المعاناة.
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