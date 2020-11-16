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اتقوا الله.. إبراهيم فايق: أنا لقيت خبر عن وفاتي على السوشيال ميديا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:18 ص
الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم فايق
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إسراء صبري
كشف الإعلامي إبراهيم فايق، سبب إصابته، قائلا: هي جينات وراثية ممتدة، معقبا:"كل الكلام اللي بيتقال عن أن السبب في الإصابة هو الجيم والمكملات الغذائية كلام غير صحيح".

وتابع "فايق" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، :الناس القريبة مني تعرف أني بقالي فترة مباخدش الحاجات دي..وبقالي فترة مبروحش التمرين، معقبا: بطالب منهم يتحروا الدقة..هما مش متابعين حالتي ولا هما الدكاترة بتوعي".

وأكمل:" أول مرة امسك الموبايل النهاردة..وتفاجئت بوجود خبر وفاتي على السوشيال ميديا، متابعا: اتقوا الله وتحروا الدقة..وأنا كويس وبحسن الحمدلله".
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