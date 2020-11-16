وصفة بـ 5 جنيهات تخلصك من تشقق الكعبيين

من الممكن لرياح الشتاء الجافة ونقص الرعاية المناسبة أن تتسبب في تشقق القدمين بسهولة. لا تبدو القدم المتشققة سيئة فحسب، بل قد تكون مؤلمة في بعض الأحيان.

لحسن الحظ ، يمكن أن يخلصك العلاج المنزلي السريع من هذه المشكلة.يمكنك بوصفة لا تتعدى تكلفتها 5 جنيهات من تشقق الكعبين إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

يعتبر كل من الموز والعسل مرطبًا للغاية للبشرة ومكافحة الجفاف.

تساعد الإنزيمات الموجودة في الموز على إزالة خلايا الجلد الميتة من قدميك مما يجعلها ناعمة وسلسة.

إلى جانب ذلك ، تساعد الخصائص العلاجية للعسل على استعادة صحة قدميك بشكل أسرع.

ماذا تحتاجين

1 موزة ناضجة

1 ملعقة صغيرة عسل

طريقة الاستعمال

في وعاء ، اهرسي الموز مع اللب. أضيفى العسل إليها واخلطها جيدًا.

ضعي هذا الخليط على كعبك المتشقق.

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

اشطفه جيدًا باستخدام الماء الفاتر.

جففى قدميك وضعي المرطب على قدميك.

كرر هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.