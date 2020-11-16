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فن

دعواتكم... إنجى علاء تروج لمسلسل كوفيد 25

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:08 ص
انجي علاء
انجي علاء
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مصطفى كرم
روجت الفنان انجي علاء لمسلسلها الجديد كوفيد ٢٥ الذي من المقرر أن يتم طرحة في رمضان القادم. 

ونشرت انجي علاء عبر حسابها "إنستجرام" صورة لبوستر المسلسل  لها وعلقت قائلة "كوفيد ٢٥ تأليف إنجي علاء إخراج أحمد نادر جلال بطولة يوسف الشريف..رمضان ٢٠٢١ .. دعواتكم". 

وأعلن المنتج تامر مرسي، بوستر مسلسل "كوفيد 25" الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف، ويتم تحضيره لعرضه في شهر رمضان المقبل.

وحذر الفنان يوسف الشريف جمهوره من حسابات مزيفة تحمل اسمه بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، عبر بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

ونشر يوسف الشريف مجموعة من الصور لتلك الحسابات المزيفة التي تحمل اسمه، معلقا عليها، "تحذير هام: قام بعض الأشخاص بتزوير الكثير من التويتات لإيهام البعض أنها تخصني على تويتر وفيس بوك، وحيث إن ذلك يدخل لبسا على المتابعين، وهو ما يسبب ضررا بالغا ويشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون، لذلك أطالب الجميع توخي الدقة والحذر". 

وأضاف يوسف الشريف "وعدم نقل عبارات وجمل لا تخصني وغير صادرة مني والرجوع دائما لصفحاتي الموثقة فقط لتسهيل الوصول إلى مرتكبي جرائم التزوير لأن التزوير تزوير مهما كان المحتوى واللي مش بيحترم الناس وبيكذب عليهم مخطئ مهما كان المحتوى.. أنا لا احترم الكذب مهما كان الهدف.. عن عائشة رضي الله عنها (ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب".
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