مستقبل وطن الشرقية ينفى تورط أحد أعضائه في بعض الفيديوهات الخارجة

نفى النائب أحمد الخطيب، عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعى بشأن تورط أحد قيادات الوحدات الحزبية بمركز الابراهيمية فى بعض الفيديوهات الخارجة .





وبحسب بيان، أكد أن المذكور ليس له أى صفة تنظيمية بالحزب وأن ما تم تداوه حول علاقه المذكور بالحزب عار تماما من الصحة .

وتابع أحمد الخطيب، أن كل ما يتردد من شائعات بإحدى قري مركز الإبراهيمية بالمحافظة، وادعاء أحد الأشخاص بأنه قيادي داخل الحزب ويتمتع بصلاحيات، عار تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن من يدّعي ذلك داخل القرية لا يتمتع بصفة تنظيمية داخل الحزب على الإطلاق. وشدّد "الخطيب" على أن كل ما يتردّد في هذا الشأن مجرد شائعات ليس إلا، حتى وإن كانت هناك صور فوتوغرافية يستند عليها في الترويج لشائعته، فأبواب الحزب مفتوحة للجميع دون قيد أو شرط. من جانبه يؤكد المكتب الإعلامي لأمانة الشرقية، أنه على أتم الاستعداد للرد على أي استفسار بشأن ما يتم تداوله حول الحزب، ويُناشد شعب الشرقية الكريم استقاء المعلومة من مصدرها وأخذ الحيطة والحذر فيما يتم تداوله من شائعات على مواقع السوشيال ميديا.







