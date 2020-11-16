وزير التعليم يكشف.. حقيقة غلق المدارس.. عدد الإصابات بين الطلاب.. وسيناريوهات جديدة في حالة انتشار كورونا

- وزير التعليم للطلاب: الجلوس في المنزل لايعني عدم دفعك للمصاريف

- ‏وزير التعليم يكشف أعداد الطلاب المصابين بكورونا في المدارس

- ‏وزير التعليم يحسم الجدل حول غلق المدارس بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا









قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المصروفات المدرسية التي يقوم بدفعها الطلاب هي مقابل خدمة تعليمية مميزة تقدم إليهم، مشيرا إلى أن الخدمة التعليمية التي تكون أثناء الجائحة تكون أغلى قبل وجود كورونا.





وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن القنوات التعليمية الذي تم إنشاؤها كلفت الوزارة ملايين الجنيهات، والمنصات التعليمية كلفت كثيرًا أيضا.





وتابع وزير التربية والتعليم، "مش معني أن الطالب قعد في البيت يبقي معناه أنه ميدفعش المصروفات.. لا دا التكلفة بقيت أكبر بسبب الأشياء اللي بنقوم بتوفيرها للطلاب لإتمام العملية التعليمية".





وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن الطلاب يأخذون خدمة تعليمية متميزة مقابل دفعهم المصروفات المدرسية، وليس معنى عدم ذهابهم للمدارسة؛ أنهم لن يحصلوا على خدمات تعليمية، بل الخدمات التعليمية ستكون أفضل.





وأشار إلى أننا فتحنا المدارس وتم تنظيم جدول حضور للطلاب حتى لا يتكدسوا في وقت واحد؛ تجنبا للكثافة واتباعا للتباعد الاجتماعي، مضيفا أن نسبة الطلاب الذين أصيبوا بكورونا ضئيلة جدا، ولذلك فإنه لا يوجد نية لغلق المدارس في الوقت الحالي.





وأكد وزير التربية والتعليم، إن في حالة وجود طفل مصاب بفيروس كورونا المستجد نقوم بإغلاق الفصل بالكامل حتي يتم الاطمئنان علي باقي الطلاب، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون الطالب مصابا من الخارج.





ونوه الدكتور طارق شوقي بأن أعداد الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد في المدارس بين الأطفال والكبار ما بين ٢٠٠ إلى ٣٠٠ طالب فقط، موضحا أنه لا توجد إحصائية كاملة حتي الآن.





وتابع وزير التربية والتعليم، أن تعاملنا في امتحانات الثانوية العامة العام الماضي كان بحذر شديد بسبب انتشار فيروس كورونا وقتها ولكننا في النهاية نجحنا بتمرير واستكمال العملية التعليمية وقتها.





وصرح الدكتور طارق شوقي، أن وظيفة الوزارة هي تقديم خدمة تعليمية متميزة لمن يريد إتمام مسيرته التعليمية، معقبا "دي خدمة الوزارة واحنا بنقدمها للكل".





وأشار إلى أن الوزارة قامت بفتح المدارس وتنظيم جدول حضور للطلاب حتي لا يتم حضورهم في وقت واحد تجنبا للكثافة واتباعا للتباعد الاجتماعي، مضيفا أن نسبة الطلاب الذين أصيبوا بكورونا ضئيلة جدا ولذلك فإنه لا يوجد نية لغلق المدارس في الوقت الحالي.





وأكمل : أن من يأخذ قرار غلق المدارس هي لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبعد إشارة من القيادة السياسية بذلك.





مضيفا إن من يريد التحويل لأطفاله منازل تخوفا من انتشار فيروس كورونا نحن نسمح له بذلك ويتم ارجاعه مرة أخرى العام القادم.





مشيرا إلى إنه لابد من الاستناد على موقع الوزارة الرسمى وعدم النظر إلى الشائعات.





موضحا أنه يوجد تقرير يومى صباحى ومسائى من وزارة الصحة لكل ما يحدث فى المدارس ، مشيرًا أن الوزارة متفهمة حالة أولياء الأمور وخوفهم على أولادهم ، مؤكدًا أنه بمجرد الاشتباه الطبى لأى أعراض للطالب يتم النظر فى حالته ووضع التماس خاص له.





وأضاف طارق شوقى، أن الوزارة أعدت أسوأ سيناريو لمنظومة التعليم، وتم وضع كل الحصص على محطات تلفزيونية "مدرستنا"، مضيفًا أنه سيتم إطلاق "مدرسيتا 2" الأولى للصف الثالث الابتدائى وستكون موجهه لأولياء الأمور لمساعدة أبنائهم، والباقية من الصف الأول للثالث الثانوى، والمحطة الثالثة للتعليم الفنى.





وأعلن الدكتور طارق شوقى، أنه تم إعداد "مدرستنا 2" على أعلى مستوى من شاشات وكمبيوتر وإنترنت، وسيتم توفيرها لكل المستويات ولا يشترط وجود الانترنت ، مشيرًا ان هناك منصات رقمية تحتوى على كل المناهج من الابتدائى لحد الثالث الثانوى.