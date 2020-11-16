ع الضيق.. شاهد احتفالات مهرجان ديوالي بالفيديو كونفرانس والشوارع الفارغة.. صور



استمتع الآلاف من البريطانيين بأمسية مليئة بالألعاب النارية ومكالمات الفيديو في نهاية هذا الأسبوع حيث احتفلوا بمهرجان ديوالي السنوي خلال الإغلاق في بريطانيا. اقرأ المزيد: أحدث مفاجآت 2020.. كورونا يهدد احتفالات أعياد الميلاد بالإلغاء.. صور

تم إلغاء الفعاليات السنوية لمهرجان الأضواء هذا العام بسبب قيود فيروس كورونا الحالية المعمول بها، فلا يُسمح لسكان بريطانيا حاليًا بمقابلة أي شخص خارج أسرتهم أو فقاعتهم الاجتماعية في أي مكان.



صعبت عمليات الإغلاق وفرض القواعد والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، الاحتفالات بالأعياد الرسمية التي ينتظرها سكان العالم من العام للآخر باختلاف معتقداتهم الدينية، مثل احتفالات مهرجان «ديوالي» في بريطانيا هذا الأسبوع.

أظهرت الصور من شوارع Golden Mile في ليستر، والتي تشتهر بأحد أكبر احتفالات ديوالي خارج الهند، لافتات كبيرة كتب عليها: "تم إلغاء أحداث ديوالي 2020 ''.

الملايين حول العالم يحتفلون بـ ديوالي سنويًا

عادة ما يحضر حوالي 40.000 إلى 50.000 شخص الاحتفالات في بريطانيا فقط، والتي تتميز بالموسيقى وتشتعل فيها الأضواء في كل مكان.





لكن هذا العام، ونتيجة لتفشي الفيروس المستجد ظهرت العائلات وهي تضع الشموع خارج منازلها، أو تضيء الألعاب النارية في حدائقها أو تشاهد عروض الألعاب النارية على التلفاز من المنزل.

الاحتفال بالمهرجان بواسطة الفيديو كونفرانس

وفي نيوكاسل، أجرى الكاهنان «بانديت مليان فياس» و«بانديت بال كريشان جواتاما» بثًا مباشرًا لمهرجان "ديوالي بوجا" من المعبد الهندوسي.





وفي دورهام، بدلًا من الاحتفال بالمهرجان ككل سنة تم بث حفل لاكشمي بوجا مباشرة على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمتحف الشرقي.

سبب الاحتفال بـ عيد "ديوالي"

يتم الاحتفال بعيد ديوالي كرمز لانتصار النور على الظلام والخير على الشر، وخلال الأيام الخمسة الخاصة بالعيد، كان الهندوس والجاين والسيخ عادة ما يضيئون تقليديًا منازلهم وأماكن عملهم بالشموع والفوانيس.





في لندن، تمت إضاءة الجزء الخارجي من معبد Tate Britain بأضواء نابضة بالحياة من إبداع الفنانة البريطانية شيلا كوماري بورمان.



