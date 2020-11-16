Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سحر عبد الحق: تدريبات منتخبي الكرة النسائية تسير بشكل جيد.. وجار تكوين منتخب الناشئات

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:17 ص
صدى البلد
Advertisements
يسري غازي
أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية، أن تدريبات منتخب مصر للكرة النسائية تسير بشكل جيد.

وأوضحت سحر عبد الحق، أن أعضاء الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان المدير الفني، بذلوا  أقصي ما لديهم خلال المعسكر المفتوح المقام حاليا من أجل إعداد المنتخبين الأول وتحت 20 سنة، استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم.

 وأضافت،أن هناك خامات مبشرة في منتخب الآنسات، وكذلك توجد خبرات جيدة في المنتخب الأول، مؤكدة أن الجهاز الفني وضع برنامج تدريبي مكثف للوصول بهن لأعلي المستويات وتاهيلهن للمستوى الدولي.

وكشفت، أنه جاري تكوين منتخب للناشئات تحت 17 عامًا، وكذلك منتخبات لمختلف الاعمار السنة لتوفير قاعدة جيدة ونواة للمنتخب الأول .

واختتم المنتخب تجمعه الثاني خلال المعسكر المفتوح، وحرص أحمد رمضان علي إقامة تقسيمة بين اللاعبات في المنتخبين، واستطاع الوقوف علي مستوي الجميع، وعقد معهن جلسة تحفيزية.

 ويحصل اللاعبات علي راحه غدا الاثنين على أن يبدأ التجمع الثالث يوم الثلاثاء .

وقام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مهند مجدي بعمل قياسات لنسب الدهون والعضلات ووزن العظام، وأجرى لهن تحاليل شاملة بهدف وضع برنامج تغذية متكامل لبناء الاجسام والحصول علي افضل اداء رياضي بناء علي احدث الأساليب العلمية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مدرب الفراعنة للكرة النسائية يكشف سبب دمج معسكر المنتخبين الأول وتحت 20 سنة.. صور

انطلاق معسكر منتخبي الكرة النسائية.. وسحر عبد الحق تطالب اللاعبات بالالتزام

المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية: نعمل على رفع سقف طموحات اللاعبات

ختام معسكر منتخبي الكرة النسائية بحضور سحر عبد الحق.. صور

استئناف المعسكر المفتوح لمنتخبي الكرة النسائية

انتهاء المعسكر المفتوح لمنتخبي الكرة النسائية استعدادا للتصفيات الأفريقية والمونديال.. الأحد

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف المسئول الوحيد القادر على أخذ قرار غلق المدارس

4 مطالب من سكان مدينة نصر للمسئولين عن مشروع تطوير الطرق

ترند يوتيوب.. أول ظهور لزوجة أحمد فلوكس.. و«أنا الدنيا» تواصل التصدر

فرنسية تشهر إسلامها بأسوان.. شاهد

شاهد.. قرار جديد لمصلحة الضرائب يطبق العام الجديد.. تفاصيل

ما سبب وفاة بعض مصابي كورونا؟.. دراسة تكشف السر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمقلوب.. شاهد صدمة عروس بعد شراء فستان زفافها عبر الإنترنت.. صور

اتهمها بالخيانة.. زوج في حالة سكر يطعن زوجته أثناء نومها.. تفاصيل

على الهواء.. شاهد العاصفة تطيح بوزير الصحة البريطاني في حزب العمل.. فيديو