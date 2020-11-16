مستشار الحكومة النمساوية يكشف تفاصيل عملية ملاحقة ومداهمة الإخوان

قال الدكتور مهند خورشيد، مستشار الحكومة النمساوية، إنه منذ أسبوعين كان هناك عمل إرهابي في فينا وتم قتل ٤ أشخاص وإصابة ٢٢ شخصا بإسم الإسلام.





وأضاف «خورشيد» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الأعمال الإرهابية والأشخاص الارهابين هم أخر حلقة في حلقات طويلة وهذه السلسلة تبدأ بالفكر المتطرف والإخوان والجماعات المتطرفة في النمسا يريدون نشر أفكارهم بين الشباب وصغار السن.





وتابع مستشار الحكومة النمساوية، أنه يجب التخلص من منابع الإرهاب والقضاء علي الجماعات الإرهابية حتي يعم الامن والسلام علي مجتمعاتنا ككل.





ومن جانبه قال إبراهيم ربيع المتخصص في شئون الجماعات الارهابية ، إن هناك كشف عن جرائم الاخوان وخفاياهم على مدار الساعة والوعي الجماهيري والشعبي هو جزء أصيل من الأمن القومي لأي دولة.





وأضاف ربيع خلال لقائه في برنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الدولة عندما يتمتع ظهيرها الشعبي بهذا الوعي يكون أمامها العديد من الخيارات والادوات لافتا الي ان الارهاب جزء من الإجرام.





وأوضح ربيع، أن عند تكوين التنظيم الإرهابي كانت مصر وقتها محتلة ومن قام بتجميع هذا التنظيم حسن البنا لم يكن في الأصل مصريا وكان يعيش في المستعمرات في الإسماعيلية ولم يكن يعرف أحد عنه شيء وتم إعداده في المستعمرات الانجليزية.



