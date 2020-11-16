Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار الحكومة النمساوية يكشف تفاصيل عملية ملاحقة ومداهمة الإخوان

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:30 ص
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور مهند خورشيد، مستشار الحكومة النمساوية، إنه منذ أسبوعين كان هناك عمل إرهابي في فينا وتم قتل ٤ أشخاص وإصابة ٢٢ شخصا بإسم الإسلام.

وأضاف «خورشيد» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الأعمال الإرهابية والأشخاص الارهابين هم أخر حلقة في حلقات طويلة وهذه السلسلة تبدأ بالفكر المتطرف والإخوان والجماعات المتطرفة في النمسا يريدون نشر أفكارهم بين الشباب وصغار السن.

وتابع مستشار الحكومة النمساوية، أنه يجب التخلص من منابع الإرهاب والقضاء علي الجماعات الإرهابية حتي يعم الامن والسلام علي مجتمعاتنا ككل.

ومن جانبه قال إبراهيم ربيع المتخصص في شئون الجماعات الارهابية ، إن هناك كشف عن جرائم الاخوان وخفاياهم على مدار الساعة والوعي الجماهيري والشعبي هو جزء أصيل من الأمن القومي لأي دولة.

وأضاف ربيع خلال لقائه في برنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الدولة عندما يتمتع ظهيرها الشعبي بهذا الوعي يكون أمامها العديد من الخيارات والادوات لافتا الي ان الارهاب جزء من الإجرام. 

وأوضح ربيع، أن عند تكوين التنظيم الإرهابي كانت مصر وقتها محتلة ومن قام بتجميع هذا التنظيم حسن البنا لم يكن في الأصل مصريا وكان يعيش في المستعمرات في الإسماعيلية ولم يكن يعرف أحد عنه شيء وتم إعداده في المستعمرات الانجليزية.

وتابع: أن التنظيم الإرهابي تم اعدادة سرا ووقتها كانت الاتصالات والتنقل محدودين جدا وبعدها أصبح لهم أعوان في 7 محافظات وبعدها انتقل البنا إلى القاهرة وأصبح لديه أعوان في أكثر من 10 محافظات وتم تقسيم التنظيم إلى 3 اجنحة وقتها منها جناح اقتصادي ودعوى وعسكري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انشقاقات وانقسامات.. باحث في شئون الجماعات الإرهابية: زلزال 30 يونيو ضرب الإخوان

منير أديب: أفكار الإخوان لن تنتهي بانتهاء الكيان الأم .. فيديو

الجماعة تتحلل.. خبير: جماعة الإخوان تنقسم بالداخل إلى عدة جماعات منشقة.. فيديو

سامح عيد: الإخوان خونة للوطن والدين الإسلامي.. فيديو

موقف المؤسسات الدينية من الإخوان.. المفتي: لم أشعر بالهيبة في عهدهم.. ووزير الأوقاف: تخلصنا بنسبة كبيرة من العناصر الإخوانية حتى الخلايا النائمة

مفارقة غريبة.. زوجة حسن البنا ليست كباقي زوجات أعضاء الجماعة الإرهابية

ترشيحاتنا

أحمد بلال: تخلف طارق مصطفى عن السفر مع المنتخب إلى توجو «تهريج»

أخبار الفن.. رانيا يوسف تعلن إصابتها بـ كورونا.. عبلة كامل تتحدث من عزلتها

لماذا سمي شهر ربيع الآخر بهذا الاسم؟.. معلومات لا يعرفها الكثير

فرنسية تشهر إسلامها بأسوان.. شاهد

بجنيه واحد.. أسرع وصفة لتكثيف الشعر في المنزل

حتحوت يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن إصابة محمد هاني.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحت تأثير الكحول.. أم تتسبب في مصرع نجلها وإصابة ابنتها في حادث سيارة

بعد تأجيل حفل زفافها 4 مرات بسبب كورونا.. مفاجأة من مليونير تحقق حلم عروس

بالمقلوب.. شاهد صدمة عروس بعد شراء فستان زفافها عبر الإنترنت.. صور