أستاذ فيروسات: اختبار كورونا والمسحة يمكن أن يخطئوا في هذه الحالات.. فيديو

أن يحدث تضارب في نتائج تحاليل فيروس كورونا بعد إجراء المسحات، مضيفا: "وارد إن المسلحة تطلع ايجابية وبعدين سلبية، وإذا تم تداول أو تخزين العينة بطريقة خاطئة يمكن أن تعطيك النتيجة سلبية ويكون الشخص مصاب بكورونا".





أضاف "الشربينى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المتوسط العالمي لظهور الأعراض على المصاب تتراوح من بين 4إلى5 أيام، أما فترة حضانة المرض من 10 إلى 14 يوما، وما حدث مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، لم تظهر عليه علامات الإصابة بفيروس كورونا، وهذا يدل على مدي اللياقة البدنية له ولكل الرياضيين.



وتابع: يمكن أن يكون محمد صلاح حامل للفيروس ولكن لم تظهر عليه أي أعراض، معقبا: الشخص العامل للعدوى قد تظهر وقد لا تظهر العدوى بالفيروس على الشخص، وينقلها إلى الناس وتصبح وقتذاك شديدة الخطورة لمن يصاب بالفيروس وقد تصل إلى الوفاة.







قال أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والبكتيريا بجامعة زويل، إنه من المتوقع