إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ 11 مليون

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين، وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد لأكثر من 11 مليونا.





ومن ناحية أخرى، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، إن على بلاده أن تتحمل 5 شهور من الإجراءات الصارمة للحد من كورونا.





ورجّحت ألمانيا، إبقاء التدابير التي تفرضها لمكافحة فيروس كورونا لأربعة أو خمسة أشهر إضافية.





وفرضت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، إغلاقا عاما جزئيا في أوائل نوفمبر شمل الحانات والمطاعم والمنشآت الترفيهية، واستثنى المدارس والمحال.



