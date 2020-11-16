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أخبار العالم

إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ 11 مليون

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:32 ص
فيروس كورونا حول
فيروس كورونا حول العالم
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شريف سيد
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين، وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد لأكثر من 11 مليونا. 

ومن ناحية أخرى، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، إن على بلاده أن تتحمل 5 شهور من الإجراءات الصارمة للحد من كورونا.

ورجّحت ألمانيا، إبقاء التدابير التي تفرضها لمكافحة فيروس كورونا لأربعة أو خمسة أشهر إضافية.

وفرضت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، إغلاقا عاما جزئيا في أوائل نوفمبر شمل الحانات والمطاعم والمنشآت الترفيهية، واستثنى المدارس والمحال.

وكانت غالبية دول أوروبا قررت إعادة الاغلاق مرة أخرى للسيطرة على الزيادة الكبيرة في إصابات فيروس كورونا خلال الشتاء. 
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