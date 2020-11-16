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رئيس محكمة نقض الجنح يشرح قانون الرؤية ويوضح العقوبات.. فيديو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال عبدالله باجا، رئيس محكمة نقض الجنح بدار القضاء العالي، إن الدستور نظم قانون الرؤية، حيث أتاح أن تتم الرؤية في لأحد الأماكن التي لا تضر الأطفال وأن لا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات وأيضا لا تقل عن مرة في الأسبوع، معقبا: الرؤية أصبحت من حق الأبوين والأجداد.

وأضاف "باجا" خلال مداخلته الهاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ الرؤية يكون الجزاء هو نقل الحضانة إلى الحاضن الذي يليه وفقا لفترة يتم تحديدها وفقا للقانون، متابعا: يعيب نص الرؤية عدة أمور وهو أنه لا يتم تعديله منذ العديد من السنوات.

وشدد على أنه لا يصح ان تختزل حقوق الأب في الرؤية لأبنه لمدة 3 ساعات فقط، متابعا: هذا مرفوض نفسيا وتربويا وأخلاقيا.

وتابع: القانون اعتبر امتناع الحاضن عن تنفيذ الرؤية جريمة تنص على تعريض الطفل للخطر، ولكن القانون لم يضع لهذه الجريمة عقاب حتى الآن.


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