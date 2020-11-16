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فن

بعد الإعلان عن مسلسله الجديد.. كريم عبد الوهاب لـ يوسف الشريف: اتمنى ماتكونش الفكرة اللي عرضتها عليك من 10 سنين

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
وجّه الموزع كريم عبد الوهاب، رسالة للفنان يوسف الشريف فور إعلانه عن مسلسله القادم كوفيد 25.

قال كريم، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك": "رساله للنجم يوسف الشريف بما اني مش معايا رقمه الجديد و مش  عارف اوصلّه.. أولًا الف مبروك علي المسلسل بتاعك الجديد اكيد حاجه قويه جدًا كاعادتك بس اتمني ماتكونش فكرة الفيلم اللي كنت عارضها عليك من ١٠ سنين".

وتابع قائلًا: "ولو ماكنتش فاكرها افكرك بيها اللي هي بتتكلم علي الأمطار الحمضيه اللي خليت سلوك الطيور عنيف و بيهاجم الناس.. مع كل احترامي ليك و لكل فريق العمل".

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